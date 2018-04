Recuperados, Leonardo e Robinho treinam no Vasco

Leonardo, que chegou a ser titular em alguns jogos no começo da temporada, não entra em campo desde 17 de fevereiro. Já Robinho sequer ficou no banco de reservas neste ano.

Também nesta segunda-feira, o meia Bernardo começou tratamento em São Januário depois da cirurgia no joelho esquerdo. Ele havia passado os últimos dias com a família em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Segundo o Vasco, Bernardo vai fazer todo o tratamento de fisioterapia em São Januário. Depois do suposto caso de tortura no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio, chegou-se a cogitar a hipótese de afastar o meia um tempo do Rio. Ele só deve voltar a jogar em seis meses.

Na goleada de sábado, o atacante Edmilson marcou seu primeiro gol com a camisa do Vasco. "Vou lutar pelo meu espaço. Aqui não tem titular e cada dia que passa precisamos mostrar ao Paulo Autuori as condições para fazer parte dos 11. O Tenorio é um amigo e lógico que está um pouco à frente", disse o jogador recém-contratado, ao comentar sobre a disputa pela vaga no ataque vascaíno.