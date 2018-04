Recuperados, Maicon e Arroyo voltam a treinar no Grêmio

O treino do Grêmio deste sábado contou com duas novidades no gramado do CT Luiz Carvalho. Recuperados de problemas físicos, o volante Maicon e o atacante Arroyo treinaram com o grupo e aumentaram suas chances de voltar ao time nos próximos dias. No entanto, não foram relacionados para o jogo contra o Atlético-PR, domingo, em Porto Alegre.

Foi o primeiro treino da dupla depois das lesões. Maicon se recuperou de uma contusão no tendão de Aquiles do pé esquerdo, enquanto o atacante equatoriano sofreu uma fratura no nariz. Por isso, treinou nesta manhã com uma proteção na cabeça, para evitar qualquer contato com o nariz. Ele chegou a passar por uma cirurgia no local.

Com o retorno da dupla, o técnico Renato Gaúcho comandou treino leve, com o "rachão", que contou até com sua presença no gramado. Somente os reservas estiveram em campo. Os titulares ganharam descanso visando o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na próxima quarta, no Mineirão.

Para a partida deste domingo, pelo Brasileirão, o treinador deve escalar o Grêmio com Paulo Victor; Léo Moura, Bressan, Bruno Rodrigo e Marcelo Oliveira; Jailson, Kaio, Fernandinho, Lincoln e Everton; Batista (Leonardo).