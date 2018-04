Recuperados, Valdívia e Anderson Martins voltam aos treinamentos no São Paulo

Depois da folga de sexta-feira, o elenco do São Paulo se reapresentou neste sábado, no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, "reforçado" com dois jogadores. Recuperados de lesões, Anderson Martins e Valdívia foram liberados para treinar com o grupo novamente e trabalharam sem restrições: o zagueiro está livre das dores na região dorsal, enquanto que o meia-atacante se recuperou de um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda.

+ São Paulo empresta volante recém-promovido da base para o São Bento

+ Recuperação de Nenê deixa São Paulo otimista com Diego Souza

Além da dupla, o técnico uruguaio Diego Aguirre também contou com a presença de jogadores da categoria sub-19, que treinou com o elenco principal neste sábado e foi observada de perto pelo comandante. Os ajustes dividiram os atletas tricolores em dois grupos.

Para aproveitar a semana de ajustes, o treinador comandou um treinamento coletivo contra o time júnior e testou variações no time. Os titulares atuaram com Sidão; Militão, Arboleda e Rodrigo Caio; Régis, Jucilei, Petros, Lucas Fernandes e Reinaldo; Nenê e Tréllez.

Enquanto isso, em outro campo, o restante dos jogadores fez um treino técnico que exigiu bastante. Por fim, um complemento com finalizações encerrou o sábado de trabalho. Neste domingo, o São Paulo retomará a preparação para encarar o Rosario Central, nesta quinta-feira, no estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina.