Recurso do Oeste ainda não chegou ao STJD O pedido de recurso do Oeste junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para reaver a perda de 12 pontos no Campeonato Paulista, ainda não chegou ao STJD, no Rio de Janeiro. Segundo o presidente de honra do clube de Itápolis, Mauro Guerra, o requerimento foi protocolado terça-feira em São Paulo, de onde seguiria para o Rio. Caso não consiga reverter a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol, que lhe tirou 12 pontos por ter escalado jogadores irregularmente, o Oeste será obrigado a disputar a Série A2 em 2005. Mas, com ou sem recurso, o time faz mais duas partidas no Paulistão. Enfrenta o União São João, em Itápolis, no próximo domingo, às 16 horas, e encerra sua participação diante do Marília, fora de casa, dia 14.