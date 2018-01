Recurso do Santos será julgado até quinta Foi encaminhado hoje ao exame do desembargador Morato de Andrade, da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, recurso do Santos que pretende convalidar a alteração dos estatutos sociais da entidade, levada a efeito na noite da última quinta-feira, em reunião do Conselho Deliberativo. Morato proferirá sua decisão entre ananhã e quinta. O Santos pede a imediata cassação de liminar concedida pelo juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Santos, Guilherme Ferreira da Cruz, que declarou "viciado" o ato de convocação do conselho para aquele fim. Para o juiz, dentro da sistemática introduzida pelo novo Código Civil (artigos 2033 e 2035), os estatutos de uma associação (sociedade civil) só podem ser modificados em assembléia geral e jamais pelo Conselho Deliberativo. Segundo certidão do oficial de justiça, o Santos chegou a ser intimado da liminar, antes do início da reunião do conselho, mas não a suspendeu, não obstante o juiz tenha imposto multa diária de R$ 3 mil em caso de desobediência. Os trabalhos prosseguiram por sugestão do conselheiro Carlos Miguel Aidar. Ele disse que a reunião não seria um ato oficial, mas apenas um ?gesto simbólico e extra-oficial". Entretanto, tão logo o clube conseguisse cassar a liminar, seria consumada a pretendida alteração do estatuto.