Recurso santista não abala Corinthians Ninguém no Corinthians deu muita importância para o recurso que será impetrado pelo Santos, que tenta anular a semifinal do Campeonato Paulista, dia 13, quando foi eliminado pelos corintianos, e suspender a decisão da competição. O técnico Wanderley Luxemburgo usou a desculpa de que só falaria da partida contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, para não comentar o assunto. "O Santos tem o direito de fazer o quiser. Mas não quero falar disso", limitou-se a dizer o treinador. O vice-presidente de futebol do clube, Antonio Roque Citadini, disse que entrar com um recurso é normal. "Mas se vão ganhar é outra história", afirmou o dirigente, alegando que o Corinthians não agiu de má fé ao adotar o ponto eletrônico na segunda da partida da semifinal contra o Santos. "E a partir do momento que fomos orientados para não usar mais, abandonamos o ponto eletrônico", revelou Citadini. O dirigente corintiano garantiu o clube não tomou medidas, como precaução, para evitar que o Santos tenha sucesso no "tapetão". Assim como Luxemburgo, os jogadores preferiram não comentar o assunto. Principalmente, Maurício e Ricardinho, que usaram o ponto eletrônico naquela partida. ?Não falo nada sobre o ponto eletrônico", disse o goleiro. Ricardinho, ao ser questionado sobre o assunto, mudou o rumo da conversa. "Penso que o jogo contra o Atlético será muito difícil", despistou o meia. Marcelinho também se negou a falar sobre o recurso do Santos. "Isso é problema extracampo, que não faz parte dos atletas."