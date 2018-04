Red Bull Brasil abre mão do setor visitante em duelo contra o Corinthians O Red Bull Brasil sabe que não terá vida fácil diante do Corinthians, sábado, às 16h30, no Itaquerão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E, mesmo assim, em reunião com a diretoria corintiana abriu mão do setor visitante, tradicionalmente localizado atrás do gol.