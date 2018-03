Red Bull Brasil pede e FPF transfere partida contra o Santos para o Pacaembu

O Red Bull Brasil pediu e a Federação Paulista de Futebol aceitou. Nesta sexta-feira, a entidade divulgou a transferência da partida da equipe de Campinas (SP) contra o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, do estádio Moisés Lucarelli, para o Pacaembu, em São Paulo. A data e horário também foram mudados. Passou de sábado, no próximo dia 11, às 17 horas, para o dia seguinte, domingo, às 11 horas.

A alteração foi uma solicitação do Red Bull Brasil, que vê na capital paulista, uma cidade com muitos torcedores do Santos, a possibilidade de arrecadar mais dinheiro do que em Campinas.

Sendo assim, o Santos fará duas partidas "em casa" nas duas primeiras rodadas do Paulistão. Isso porque nesta sexta-feira, a partir das 21 horas, fará a sua estreia contra o Linense, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

O clube da Baixada Santista já atuou uma vez no Pacaembu nesta temporada. Em um amistoso realizado no sábado passado, o time comandado pelo técnico Dorival Júnior goleou o Kenitra, do Marrocos, por 5 a 1.