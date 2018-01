Red Bull Brasil supera Linense e comemora 1ª vitória no Paulistão

Com gol de Edmilson, ex-Palmeiras, aos 44 minutos da etapa complementar, o Red Bull Brasil conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista ao derrotar o Linense pelo placar de 2 a 1, em partida realizada nesta segunda-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quarta rodada.

Com o resultado, o Red Bull Brasil deixou a zona de rebaixamento e subiu para a vice-liderança do Grupo D, com cinco pontos, dois a menos do que o Santos. Enquanto isso, o Linense, com três, é o lanterna do Grupo A, que tem o Corinthians na ponta com nove, mas segue fora do descenso, onde estão Santo André (três) e Mirassol (dois).

Com um esquema montado com três defensores, o Linense conseguiu anular o trio de atacantes do Red Bull Brasil, mas só foi chegar com perigo nas bolas paradas. Aos 17 minutos, Fernandinho cobrou falta na cabeça de Matheus Lopes, que mandou no travessão.

Após o susto, o Red Bull Brasil se encontrou no jogo e tomou posse da bola, mas não conseguiu concluir a gol. A grande chance apareceu apenas aos 45 minutos. Eder Luis recebeu na entrada da área, girou e acertou a trave de Victor Golas, que conseguiu fazer um leve desvio com o pé para salvar a equipe visitante.

A partida ganhou com emoção na etapa complementar. O Red Bull Brasil foi para cima e abriu o placar aos quatro minutos. Tiago Alves rolou para Matheus Oliveira, que acionou Deivid pelo lado direito de campo. O atacante ajeitou e soltou o pé para fazer 1 a 0. A bola desviou em Adalberto antes de parar no gol.

Atrás no placar, o Linense teve que se arriscar mais e acabou buscando o empate aos 11 minutos. Após escanteio cobrado por Fernandinho, Wilson desviou e a bola ficou viva na área até que Marcão Silva completou para as redes.

Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, Nininho cobrou escanteio na medida para Edmilson. O atacante subiu de cabeça para dar o primeiro triunfo ao Red Bull Brasil na competição.

Na próxima rodada, a quinta do Paulistão, o Red Bull Brasil enfrenta o Bragantino neste sábado, às 19 horas, novamente no estádio Moisés Lucarelli. Na próxima segunda-feira, o Linense recebe a Ferroviária, às 20 horas, no estádio Gilbertão, em Lins (SP).

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRASIL 2 x 1 LINENSE

RED BULL BRASIL - Julio Cesar; Nininho, Ewerton Páscoa (Rayne), Tiago Alves e Breno Lopes; Éder (Doriva), André Castro e Matheus Oliveira (Ricardo Bueno); Deivid, Edmilson e Eder Luis. Técnico: Ricardo Catalá.

LINENSE - Victor Golas; Matheus Lopes, Leandro Silva e Adalberto; Reginaldo; Bileu, Marcão Silva, Danielzinho (Giovanni), Thiago Humberto (Berguinho) e Fernandinho; Wilson (Ytalo). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - Deivid, aos 4, Marcão Silva, aos 11, e Edmilson, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rayne (Red Bull Brasil); Marcão Silva (Linense).

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).