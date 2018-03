Red Bull vence Campinas pela Segunda Divisão

O recém-criado Red Bull levou a melhor no primeiro "derbinho" da história e bateu o Campinas por 2 a 0, no Estádio do Cerecamp, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Outros oito jogos fecharam a rodada. Treinado pelo ex-jogador do Corinthians e seleção brasileira, Paulo Sérgio, a equipe montada pela empresa de energéticos ocupa agora a vice-liderança do Grupo 6, com 13 pontos, ultrapassando justamente o rival campineiro, que tem 10, em terceiro. O Roma lidera, com 14 pontos, ao empatar sem gols fora de casa com o Elosport. Em outro clássico, o Ecus goleou o União Suzano por 4 a 0 e lidera o Grupo 4, com 11 pontos. O adversário é o saco de pancadas do grupo e figura na última colocação, com três pontos ganhos. Foram cinco derrotas em seis jogos. Os 45 times estão divididos em seis grupos, onde os quatro primeiros avançam à segunda fase. Somente os quatro primeiros da temporada vão garantir o acesso à Série A-3, em 2009. Confira os resultados da sétima rodada: Sexta-feira Atlético Araçatuba 2 x 1 Ilha Solteira Velo Clube 1 x 1 Guaçuano Sábado Mauaense 1 x 1 Primeira Camisa Joseense 1 x 3 Guarulhos Lemense 1 x 1 Campo Limpo Atibaia 4 x 1 Jacareí Taboão da Serra 1 x 2 São Vicente Pão de Açúcar 1 x 1 Guarujá Osasco 0 x 3 Grêmio Osasco Capivariano 1 x 2 Sumaré Assisense 0 x 1 Fernandópolis Flamengo de Pirajuí x Comercial RG - Cancelado Domingo Américo 1 x 1 Guariba Paulínia 3 x 0 Boa Vista Ecus 4 x 0 União Suzano Campinas 0 x 2 Red Bull Jabaquara 1 x 1 Paulistano Elosport 0 x 0 Roma Batatais 4 x 2 Jaboticabal Barretos 3 x 2 Radium Primavera 0 x 2 Saltense