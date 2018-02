Red Diamonds fica em terceiro no Mundial de Clubes da Fifa

O Urawa Red Diamonds, do Japão, conquistou, na manhã deste domingo, o terceiro lugar do Mundial de Clubes da Fifa ao vencer o Etoile Sportive du Sahel, da Tunísia, nos pênaltis por 4 a 2, após um empate em 2 a 2 no tempo normal. O Etoile du Sahel abriu o placar logo aos 5 minutos de partida, com Sabeur Frej, de pênalti. O empate do Urawa Red Diamonds saiu aos 35, com o atacante brasileiro Washington, que garantiu também a virada da equipe japonesa, aos 25 do segundo tempo. A torcida japonesa ainda cantava quando, cinco minutos depois, Amine Chermiti aproveitou uma bobeada do goleiro Tsuzuki e empatou a partida. O empate no tempo normal levou a decisão para os pênaltis. Washington abriu o placar para o Urawa Red, enquanto Nafkha perdeu para o Etoile du Sahel. As duas equipes então passaram a converter todas as suas penalidades, até que o goleiro Tsuzuki defendeu a quarta cobrança do Etoile du Sahel e garantiu para os japoneses a terceira colocação no Mundial de Clubes da Fifa.