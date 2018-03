Rede Globo teria apoiado paralisação A TV Globo, detentora dos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro, preferiu o silêncio e não se manifestou nesta quarta-feira sobre a anunciada paralisação da competição. No entanto, um dirigente de clube (que preferiu o anonimato) confirmou à Agência Estado que o diretor executivo da Globo Esportes, Marcelo Campos Pinto, avalizou a decisão dos clubes, durante reunião realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na noite de terça-feira. A Central Globo de Comunicação (CGCom) informava nesta quarta-feira que a emissora esperava ser notificada oficialmente pela CBF para emitir qualquer opinião sobre a interrupção dos jogos. Os clubes e federações estaduais somente levaram adiante sua intenção porque conseguiram o aval da TV. No encontro na CBF, o diretor executivo da Globo Esportes concordou com as reivindicações dos "rebeldes" e, por isso, a emissora não deverá impor sanção nenhuma por prejuízo com a eventual paralisação. "Ele apoiou. Não seguiríamos em frente com esta decisão se não tivéssemos o apoio deles (Globo)", contou o dirigente de clube.