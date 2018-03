Rede Vida cancela transmissão de 2 jogos A Rede Vida de Televisão cancelou a transmissão de duas partidas para este fim-de-semana. O anúncio foi oficializado no final da tarde desta sexta-feira e, segundo a direção da emissora, problemas internos impossibilitaram as transmissões. No sábado, às 19 horas, a emissora mostraria a partida entre Palmeiras-B e Mauaense, pela 12ª rodada do Paulista da Série A-3. No domingo, às 10 horas, o jogo que seria transmitido era válido pelo Campeonato Paulista da Série A2: Flamengo e Bandeirante, pela primeira rodada do returno da segunda fase. Apesar do cancelamento da transmissão, o jogo terá o seu horário mantido. Com a ausência da Rede Vida no futebol paulista deste fim-de-semana, a opção para os torcedores fica restrita ao canal pago ESPN Brasil, que no sábado, às 20h45, estará em Franca transmitindo o jogo Fancana X Nacional pela Série A2.