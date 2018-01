Rede Vida mostra jogo da 4ª divisão Pela primeira vez na história uma partida do Campeonato Paulista da Série B-1 - quarta divisão - será transmitida ao vivo em rede nacional. A Rede Vida estará acompanhando, a partir das 10 horas de domingo, o duelo entre Palmeiras-B e Ferroviária, direto do Parque Antártica. Este é mais um avanço da emissora que tenta ganhar audiência no interior paulista. Recentemente a Rede Vida acompanhou a Série A-3 - terceira divisão - conseguindo importantes pontos no Ibope. "Realmente ganhamos um espaço muito grande. Achamos um filão importante", explicou o jornalista Antonio Carlos Ferreira, idealizador do projeto. A Rede Vida tem sede em São José do Rio Preto, existe há seis anos e se intitula a "Rede da Família" e a quinta em audiência nacional, sendo uma emissora católica. É um canal aberto que é sintonizado em VHF e UHF, conforme a cidade. Ainda restam oito rodadas na fase de classificação na Série B-1 e a emissora poderá mostrar vários jogos. Não está descartada a transmissão de jogos também de outras séries, como a B-2 e a B-3, também em andamento. A Federação Paulista de Futebol não cobra nenhuma taxa da Rede Vida, que arca com todas as despesas.