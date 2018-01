Rede Vida transmite Copa das Confederações A Rede Vida fará, com a Copa das Confederações, na França, o seu batismo de fogo em transmissões internacionais. A partir desta quarta-feira, "a emissora da família", como define seu bordão católico, inaugura o evento, que se estenderá até a final marcada para o dia 29, numa maratona de 14 partidas que terá o comando do locutor Marco Antonio, com comentários de Antônio Carlos Ferreira. "Vamos transmitir de Rio Preto, onde fica a sede da Rede Vida, com a experiência de muitos anos de Rede Globo", conta Antônio Carlos Ferreira, ex-comentarista do programa Bom Dia São Paulo, e que negociou os direitos de retransmissão, garantindo aos mais fanáticos a possibilidade de ver, a partir desta quarta-feira, Nova Zelândia x Japão e França x Colômbia, na rodada inaugural. Na quinta-feira, antes da estréia do Brasil, a Rede Vida transmitirá Turquia x EUA. Sintonizado no canal 40 UHF (ou 26 no sistema Net), o sinal da emissora alcança todo o País e sua programação normal de futebol é voltada especialmente para as audiências do interior. Nas noites de sexta, transmite a Copa Estado de São Paulo, que mantém em atividade clubes excluídos das competições em curso. Nas manhãs de domingo, a dupla Marco Antonio-Ferreira faz transmissões de partidas da série B1. Todas as segundas-feiras, o ?professor? Ferreira comanda o debate ?Caminhos do Esporte?, reunindo convidados que se destacaram no fim de semana. A Copa das Confederações, exclusividade da Globo, terá também transmissões pelo canal fechado SporTV, que exibirá todos as partidas. A Globo vai se limitar aos jogos da seleção brasileira, sob o comando de Galvão Bueno, a partir de quinta-feira.