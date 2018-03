Redondo pode passar pela 4ª cirurgia O meio-campista argentino Fernando Redondo poderá ser operado pela quarta vez dos ligamentos do joelho direito, segundo admitiu nesta quinta-feira o médico do Milan, Jean Pierre Meersseman. ?Depois de ser submetido a uma revisão pelo corpo médico, a hipótese de nova cirurgia não foi afastada?, disse o especialista. ?Antes, porém, ele será submetido a novas avaliações fora da Itália?, acrescentou. Primeiro, o jogador será avaliado pelo médico belga Marc Martens. Depois, pelo francês Gerard Saillant, o mesmo que operou o joelho de Ronaldo. ?Depois dessas avaliações, teremos uma posição mais clara sobre a necessidade ou não de recorrer a uma nova cirurgia?, explicou Meersseman. Redondo, de 32 anos, está afastado dos gramados já há dois anos. As primeiras lesões nos ligamentos surgiram em julho de 2000, quando se transferiu do Real Madrid. O argentino tem contrato com o Milan até 30 de junho de 2003, com salário de US$ 3,9 milhões anuais. Na primeira temporada sem jogar ele ainda recebeu os salários normalmente, mas a partir da segunda, preferiu ficar apenas com o valor correspondente ao seguro.