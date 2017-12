Redondo supera lesões e volta a jogar O meio-de-campo argentino, Fernando Redondo, de 33 anos, jogador do Milan, da Itália, voltou aos campos nesta segunda-feira, depois de mais de dois anos de ausência por causa de problemas no joelho direito. Ele atuou por 40 minutos na homenagem ao ex-jogador Zvonimir Boban, em Zagreb, que terminou com a vitória do time de estrelas internacionais contra a seleção croata, terceira colocada na Copa do Mundo de 1998, na França, por 2 a 1. Entre as estrelas estavam Van Basten, Mattheus e Baresi e o tenista Goran Ivanisevic, autor do gol croata.