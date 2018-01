Redondo volta ao Milan após 2 anos Depois de mais de dois anos se recuperando de uma série de lesões no joelho direito, o meio-campista argentino Fernando Redondo vai estrear no Milan. O jogador está escalado para a partida desta terça-feira diante do Ancona, pela Copa da Itália. Contratado junto ao Real Madrid por US$ 17 milhões, o jogador se machucou seriamente no joelho em seu primeiro treinamento e jamais conseguiu fazer sua estréia. ?Me sinto perfeitamente bem e pronto para jogar e me coloco à disposição do treinador?, disse Redondo. Ainda não está definido se ele inicia o jogo ou se vai entrar no decorrer da partida. A volta de Redondo acontece no início das oitavas-de-final da Copa da Itália, que começam nesta terça-feira com os jogos Ancona x Milan e Sampdoria x Perugia. Na quarta-feira estão previstos os jogos Lazio x Empoli, Triestina x Roma e Bari x Inter. Na quinta-feira jogam Piacenza x Chievo, Vicenza x Bologna e Reggina x Juventus. As partidas de volta estão marcadas para o dia 18 de dezembro. O vencedor da Copa garante vaga em uma das copas européias.