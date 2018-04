Reedição da última final e Barcelona e PSG se encaram nas quartas

A Uefa definiu nesta sexta-feira os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. E os deuses do futebol resolveram colocar os dois finalistas de 2014 frente a frente. Atlético de Madrid e Real Madrid, que não vivem um grande momento na temporada e avançaram de forma dramática, se reencontram menos de um ano após decidirem a taça em Lisboa.

O primeiro time sorteado foi o Paris Saint-Germain, que mais uma vez fará o jogo decisivo fora de casa. Seu rival será nada menos que o poderoso Barcelona. Será mais uma chance de vingança para os franceses, eliminados há duas temporadas pelos espanhóis também nas quartas de final. O time que já se vingou do algoz Chelsea, em Londres, agora tenta completar sua vingança.

A missão do PSG, porém, não será fácil. Além de o Barcelona passar por seu melhor momento na temporada, com o trio ofensivo Messi, Neymar e Suárez 'voando', os franceses não terão Ibrahimovic, expulso diante do Chelsea, e Verratti, por acúmulo de cartões amarelos no jogo, em casa.

A reedição da final de 2014, na qual o Real Madrid empatou no fim com o Atlético e depois deslanchou na prorrogação, fazendo 4 a 1, testará a fase irregular das duas equipes. Os merengues chegaram às quartas perdendo por 4 a 3 no Santiago Bernabéu e levando sufoco enorme do Shalke 04. O Atlético só despachou outro alemão, o Bayer Leverkusen, nos pênaltis.

O ex-jogador Riedle, do Borussia Dortmund e da Alemanha, foi o responsável por conduzir o sorteio e deu sorte para o único representante alemão. O Bayern definirá sua classificação em Munique, diante do bicampeão Porto que não está entre os favoritos. E os comandados de Pep Guardiola devem contar com sua força máxima nos confrontos.

O confronto será uma reedição da final de 1987, vencida pelos portugueses de virada. O confronto, quem diria, foi o único que o Bayern lamentou uma derrota para um time de Portugal em 22 jogos.

Mas quem mais se deu bem no sorteio foi a Juventus. De volta às quartas após muito tempo, caiu diante do adversário de menor tradição, o Monaco. Boa chance para Tevez confirmar a fase exuberante, com gols e grandes jogadas.

As partidas de ida acontecem entre os dias 14 e 15 de abril e a volta se dará uma semana depois, nos dias 21 e 22. Diferentemente de outros anos, as semifinais só serão definidas em novo sorteio, marcado para o dia 24 de abril. A briga para figurar na final do dia 6 de junho, no Estádio Olímpico de Berlim promete ser acirrada.

OS CONFRONTOS

Dia 14 de abril

Atlético de Madrid x Real Madrid

Juventus x Monaco

Dia 15 de abril

Paris Saint-Germain x Barcelona

Porto x Bayern de Munique

Dia 21 de abril

Barcelona x Paris Saint-Germain

Bayern de Munique x Porto

Dia 22 de abril

Real Madrid x Atlético de Madrid

Monaco x Juventus