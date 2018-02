Reeleição de Eurico Miranda no Vasco é anulada pela Justiça A eleição que reelegeu o presidente do Vasco, Eurico Miranda, em 13 de novembro de 2006, foi anulada nesta quinta-feira pelo juiz da 15.ª Vara Cível, da Comarca da Capital, Renato Ricardo Barbosa. Ainda consta da decisão a ordem para que um novo pleito seja realizado em 30 dias. Apesar de ter tido sua eleição anulada à revelia, porque não mandou representantes para defendê-lo, Eurico Miranda terá 15 dias para recorrer da sentença, proferida em primeira instância. Caso recorra, o processo, movido por integrantes da chapa perdedora, ?Por Amor ao Vasco?, que tentou eleger o ex-jogador Roberto Dinamite, será analisado pela 2.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio. Após examinar todo o processo, em sua sentença, o juiz da 15ª vara cível descreveu vários atos considerados irregulares, que teriam ocorridos durante o pleito. Presença de eleitores sem direito a voto, permissão da diretoria do clube para que sócios em situação irregular votassem, além da apresentação da lista de novos filiados somente no dia da eleição, contrariando o estatuto do clube, foram algumas irregularidades descritas por Renato Barbosa.