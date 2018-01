Reeleição de Farah é dada como certa A reeleição de Eduardo José Farah na presidência da Federação Paulista de Futebol é dada como certa pelos clubes do interior. Impotentes e dependentes da FPF, sobra aos clubes apenas manter a esperança de que Farah voltará a ser o dirigente dedicado ao interior como aconteceu em seu primeiro mandato em 1988. Para o presidente da Ponte Preta, Sérgio Carnielli, "Farah é um bem para o futebol. Ele promoveu muitas inovações e a sua continuidade trará benefícios para os clubes". Administrada como uma empresa, a Ponte é um dos poucos clubes que não dependem do apoio financeiro da FPF. A maioria, porém, vive correndo atrás do presidente para tentar empréstimos, uma prática questionada por Milton Cardoso, ex-presidente da Ferroviária, de Araraquara, e voz única contra a estrutura atual. "A Federação não é banco. É uma entidade sem fins lucrativos e que deve ajudar os clubes, mas não explorá-los. Se há dinheiro no caixa, então ele pertence aos clubes que são filiados", reclama Cardoso. José Mário Pavan, líder natural do interior e potencial candidato à Federação, admite que até sonhou com o cargo, mas desistiu depois que soube da pretensão de Farah em manter o controle. "Nem há como competir com o homem", reconhece o presidente do União São João de Araras, acamado por causa de problemas renais. Muitos dirigentes preferem o silêncio a correr o risco de futuras represálias. Outros lembram com saudade dos bons tempos. "Na época fomos campeões com justiça", lembra Marco Chedid, presidente do Bragantino, campeão paulista de 1990. Esta conquista histórica, com o Novorizontino sendo vice-campeão, foi o ponto de partida para uma mudança radical no comportamento de Farah. Sem os grandes clubes na final, a FPF ficou sem dinheiro. A partir de então só priorizou os interesses dos grandes clubes, limitando a atuação dos times do interior e praticamente abandonando os clubes de menor expressão. Os clubes estão falidos. Nem com todo este estrago, haverá mudanças no futebol de São Paulo. Farah está no poder amparado por uma legislação ditatorial e ultrapassada. É difícil, por exemplo, a simples inscrição de uma chapa de oposição. São necessárias 18 adesões, metade delas na Primeira Divisão - Série A1 (5), Série A2 (2) e Série A3 (2). As demais viriam da Segunda Divisão - Séries B1, B2 e B3 - além das Ligas Regionais. Não pode haver duplicidade de nomes nas chapas e a primeira inscrita - da situação - já entra em vantagem, porque a duplicidade impugna a outra chapa inscrita. O prazo final é até sexta-feira às 17 horas. Teriam direito a voto, 102 clubes e 82 ligas. A eleição está marcada para a segunda-feira na sede da entidade, a partir das 14h30. A chapa da situação está inscrita, encabeçada pelo próprio Farah, que comanda os destinos do futebol paulista há 14 anos e pretende ficar mais quatro anos no poder. O atual primeiro vice-presidente, Reinaldo Carneiros Bastos, será mantido e Marco Pollo del Nero será o candidato à segundo vice-presidente, deixando a presidência do Tribunal de Justiça Desportiva - TJD. Até seu substituto já está definido. É Naief Saad Neto, palmeirense e delegado de polícia. Enquanto as leis não mudarem, Farah continuará no poder.