Reeleito, Bandeira de Mello já promete apresentar Muricy

Reeleito presidente do Flamengo na noite desta segunda-feira, Eduardo Bandeira de Mello confirmou a esperada contratação de Muricy Ramalho e revelou que o novo treinador do time rubro-negro será apresentado ainda nesta terça.

"Vamos apresentar o Muricy provavelmente amanhã (nesta terça). É superar obstáculos e montar o futebol que o Flamengo merece", afirmou o presidente, após ter confirmada sua reeleição. "Trabalhamos para fazer um time mais forte. Estamos trabalhando nisso. Muricy é um excelente profissional."

Questionado sobre a proposta que fez a Muricy, Bandeira de Mello foi evasivo e não revelou o que fez o treinador optar pelo clube carioca entre diversas ofertas que recebeu ultimamente. "Acho que o Muricy se encantou pelo Flamengo, com todos os atrativos do clube e com o desafio."

O presidente evitou também dar detalhes sobre o contrato do novo técnico do Flamengo. "Eu estava trabalhando aqui na campanha, enquanto o pessoal (da diretoria) estava trabalhando nisso. Estamos trabalhando por reforços de peso."

Bandeira de Mello, da Chapa Azul, foi reeleito na noite desta segunda ao obter 1652 votos, praticamente o dobro do segundo colocado, Wallim Vasconcellos, com 834. Cacau Cotta teve 259 votos.