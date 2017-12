Reeleito, Teixeira vai agilizar renovações Reeleito, o presidente Marcelo Teixeira vai acelerar a renovação do contrato de seus jogadores e acredita que irá conseguir segurar a base do grupo. "Os atletas querem permanecer e só sairão se houver alguma proposta muito boa do exterior, pois o Brasil não consegue competir com esses clubes milionários", disse o dirigente. Ele coloca Renato nesse caso, por ser um dos jogadores mais assediados pelos estrangeiros. Renato, no entanto, deixou claro que não vai para qualquer equipe. "Meu objetivo é sair para o exterior, mas isso só ocorrerá para um clube de tradição, que tenha condições de disputar títulos", disse o meia. "Caso isso não seja possível, fico na Vila Belmiro, time que me deu a oportunidade de chegar à seleção." Teixeira revelou que, além da renovação dos contratos, o clube vai tentar a contratação de reforços logo após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Ele não informou na entrevista, mas algum jogador poderá ser vendido para que haja a pequena reformulação prevista para o elenco. E o zagueiro Alex pode deixar a Vila Belmiro: basta que algum clube europeu pague os US$ 7 milhões pedidos pelos santistas. A política salarial será mantida, garantiu o cartola santista. O que significa dizer que o teto dos ganhos dos jogadores continuará sendo R$ 80 mil mensais. O presidente ficou satisfeito com a votação recebida na eleição de sábado, na qual obteve a vitória com a significativa diferença de 535 votos - dos 2.426 eleitores . "Isso demonstra a confiança do associado em nosso trabalho e responde as críticas colocadas pela oposição durante a campanha eleitoral, reclamando maior transparência por parte de nossa diretoria", discursou. Por outro lado, Teixeira elogiou o comportamento dos adversários no dia da votação e disse que pode colocar em prática algumas das propostas oposicionistas.