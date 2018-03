Reencontro com a Fiel preocupa corintianos Parece que a sina dos jogadores corintianos ainda é conviver com sentimentos como expectativa e ansiedade. Mesmo na disputa de apenas uma competição, o que dá mais tempo e tranqüilidade para os treinamentos, há algo no ar que incomoda os atletas e integrantes da comissão técnica: o reencontro com a torcida. Sábado, às 16 horas, diante do Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians faz o primeiro jogo em casa depois de ser eliminado da Taça Libertadores da América - então prioridade da temporada - pelo River Plate, em pleno Morumbi. Diante desse cenário, os jogadores se preparam para enfrentar dificuldades. Muitos reconhecem que o clima não deve ser amistoso e, por isso, já pensam em como reagir frente às cobranças que aguardam das arquibancadas. Um dos que falam abertamente sobre o assunto é o atacante Gil. Para ele, que se diz acostumado com a pressão da Fiel, a situação é normal. "Os torcedores vão pegar no nosso pé nesse jogo ainda por causa da Libertadores. Mas a gente tem de ficar calmo e jogar bem, assim eles esquecem logo", afirmou. Já o zagueiro Fábio Luciano prefere o discurso mais otimista. Segundo o capitão corintiano, a torcida não tem a memória curta, como tradicionalmente é dito. "Nós vencemos diversas competições nos últimos tempos e demonstramos poder de recuperação diante do Cruzeiro. Vamos ter apoio", assegurou. Cidadania - Na esteira da polêmica em relação ao Estatuto do Torcedor que assolou o Brasileiro durante a semana, a diretoria do Corinthians, por meio do site oficial do clube, publicou a relação de medidas que serão adotadas já na partida de sábado. Entre elas está a divulgação de público, renda bruta e líqüida, publicação do borderô, orientadores, três ambulâncias, comprovante de compra de ingressos, que começam a ser vendidos amanhã, a partir das 9 horas, etc.