Reestréia de Maurílio é atração no Paraná O atacante Maurílio é a atração do Paraná Clube para a partida deste domingo, às 16 horas, contra o Juventude, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Ídolo da torcida em outras passagens pelo clube paranaense, ele estava na Árabia Saudita, onde foi campeão e vice-artilheiro pelo Al-Ittihad. A expectativa é que o Paraná repita as boas apresentações que tem feito dentro de casa, onde venceu cinco partidas e empatou uma. ?Nós queremos o Pinheirão lotado", pediu Maurílio, que atuará ao lado de Renaldo, ambos com 33 anos. ?A experiência é muito grande. Eles sabem onde se colocar em campo, chamam a responsabilidade e têm tudo para formar uma grande dupla", elogia o técnico Adilson Batista. O zagueiro Ageu retorna após cumprir suspensão, mas o lateral-direito Milton fica fora e será substituído por Valentim. Apesar de ter um retrospecto favorável no Pinheirão, o técnico não fala em jogo totalmente ofensivo. ?Tem que ter um equilíbrio nos três setores", prega. Ele acredita que será um jogo difícil, em razão de o Juventude ser um time com marcação forte. ?Tem bons jogadores e uma situação delicada no campeonato, o que vai nos dificultar", diz. ?Temos que usar a inteligência."