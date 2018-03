Reestréia deixa Edmundo animado Mesmo tendo uma atuação discreta, o atacante Edmundo comemorou sua reestréia pelo Vasco, no empate por 1 a 1, contra o Bahia, neste domingo, em São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador permaneceu em campo apenas no primeiro tempo, porque ainda se recupera de uma artroscopia no joelho esquerdo. "Acho que foi muito positiva minha volta, porque não senti nada durante o jogo", festejou Edmundo, que assistiu ao segundo tempo da partida sentado atrás de um gol, fazendo aplicações de gelo no joelho. "Pelo período que fiquei parado, foi uma boa apresentação e um bom preparativo para o jogo de quarta-feira (contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil)." O médico do Vasco, Clovis Muñoz, explicou que Edmundo queria retornar para o segundo tempo, mas foi poupado por "precaução". O profissional lembrou que a previsão já era a de o craque atuar somente um tempo. Sobre as aplicações de gelo no joelho feitas pelo atacante, após sair da partida, disse ser um procedimento "normal". Mas, o empate dentro de casa deixou vários jogadores frustrados. Todos se mostraram cientes do "mal" resultado. O meia Danilo lembrou que a distância de cerca de 11 pontos para os líderes do Brasileiro é "grande", mas pode ser diminuída. Já o autor do gol de empate vascaíno, o atacante Cadu, disse ter faltado sorte ao time para a obtenção da vitória. Em seguida, reconheceu que a equipe não realizou uma boa atuação. Bahia - O técnico do Bahia, Evaristo de Macedo, disse ter gostado do resultado. O treinador, no entanto, lamentou o fato de o time não ter segurado a vantagem no marcador. "Sinto que falta um pouco mais de confiança aos jogadores, mas isso é algo que vai surgir naturalmente", disse. Evaristo ainda elogiou o zagueiro Otacílio, responsável por marcar o atacante Edmundo. Para o treinador, o atleta demostrou um bom desempenho ao anular o atacante vascaíno. "O Edmundo mesmo voltando de contusão é perigoso. Por isso, dei atenção especial a ele."