Reforçada, Portuguesa encara o Avaí A Portuguesa recebe o Avaí, nesta terça-feira, às 20h30, no Canindé com único objetivo: voltar ao grupo dos oito melhores times do Campeonato Brasileiro da Série B. E tenta provar que a goleada por 4 a 1 do Ceará, na sexta-feira, foi apenas acidente de percurso. Desde que assumiu a equipe no início do ano, o técnico Paulo Comelli traçou sua meta na competição. Para a Lusa retornar para a Primeira Divisão, teria de vencer seus jogos em casa e somar o maior número de pontos como visitante. Por isso, a vitória nesta terça é obrigação. "Temos de fazer sempre a lição de casa", salientou o treinador, deixando claro que o tropeço em Fortaleza ocorreu, em boa parte, por possíveis erros da arbitragem nos dois primeiros gols. "Aí, tivemos de sair para o ataque na segunda etapa e acabamos cedendo os contra-ataques." Mas nesta terça Comelli está mais tranqüilo, pois contará com a volta dos zagueiros titulares, Alex Oliveira e César, que cumpriram suspensão diante do Ceará. A documentação do meia Bechara, recém-contratado, está pronta e o jogador deve fazer sua estréia. Pode jogar mais recuado, na vaga de Capitão - recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga -, ou de Paulo Isidoro, que torceu o tornozelo esquerdo no coletivo desta segunda-feira e passou a ser problema. A Portuguesa soma 12 pontos e está na nona colocação, o Avaí é o 11º com 11.