Reforçado, Criciúma vai a Caxias O lateral-direito Ângelo, ex-Portuguesa, e Renato, zagueiro revelado pelo Juventude, de Caxias do Sul e que retornou neste ano do futebol da Espanha, serão as novidades do Criciúma para o jogo deste sábado, 18 horas, contra o Fluminense, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Lori Sandri, que já comandou a equipe em duas partidas fora de casa - perdendo ambas - orienta pela primeira vez o time em jogos no Estádio Heriberto Hülse. O clube catarinense conquistou apenas um dos últimos 18 pontos que disputou, e vitória é o único resultado que interessa. Apesar das duas estréias, o Criciúma tem desfalques. Os três zagueiros titulares estão fora. Luciano e Toninho cumprem suspensão e Leonardo está lesionado. O lateral-esquerdo Luciano Almeida se recupera de lesão muscular, Fernandinho, principal articulador da equipe e o atacante Ceará estão em recuperação de contusões. Apesar de todos os problemas, Lori está otimista. Nas duas derrotas que sofreu desde que assumiu o posto, a equipe apresentou evolução técnica e tática. ?Jogando em casa, com apoio da torcida, somos obrigados a fazer o dever de casa", disse. "Precisamos voltar a pontuar", alerta o treinador, preocupado com a aproximação dos clubes que estão na faixa do rebaixamento. No coletivo desta sexta-feira à tarde a tônica dos trabalhos foi a conclusão a gol. "Temos perdido muitos gols", lamenta Lori.