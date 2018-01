Reforçado, Figueirense encara o Santos O volante Vágner Mancini, ex-Jundiaí e o meia Luiz Fernando, ex-Goiás, serão as novidades no time do Figueirense que neste sábado tenta conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro em confronto diante do Santos, na Vila Belmiro. Os dois estreantes foram confirmados na equipe pelo técnico Vágner Benazzi, momentos antes do time seguir, início da tarde desta sexta-feira, para a Baixada Santista. ?Vamos precisar de um time forte na marcação. O Santos é uma equipe rápida e não temos que vacilar", justificou Benazzi. Já são cinco os novos jogadores no time em relação ao que conquistou o Estadual. O zagueiro Cleber, o lateral-esquerdo Émerson Ávila e o meia-atacante Evair são os outros três. ?Não vejo a hora de entrar no time e botar logo o pé na Série A," disse Mancini, que vai atuar como segundo homem de marcação ao lado de Marcinho, que retorna à equipe depois de cumprir suspensão automática em jogo da Copa do Brasil com o São Paulo. Taticamente a equipe catarinense ainda terá duas alterações. A ausência de Paulo Sérgio na lateral-direita (lesionado), provoca a improvisação de Luciano Sorriso, até então atuando como volante. Simplício, o imediato para o setor está suspenso. No ataque, Benazzi lança Danilo como um ?falso" atacante companheiro de Evair.