Reforçado, Inter-RS pega Fortaleza O Internacional precisa vencer o Fortaleza por dois gols de vantagem, nesta quarta-feira, às 19h30, no Beira-Rio, para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. A equipe cearense venceu a primeira partida, na semana passada, por 1 a 0, e agora joga pelo empate ou por uma derrota simples com gol. As novidades no time do Inter estão por conta da volta de Fábio Pinto e Fábio Rochemback. O técnico Cláudio Duarte faz mistério sobre a escalação colorada.