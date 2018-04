Reforçado, time B do Grêmio será dirigido por Roger A equipe B do Grêmio terá novidades neste domingo, quando vai buscar a reabilitação no Campeonato Gaúcho, às 19h30, no Estádio Olímpico, contra o Santa Cruz, em partida válida pela terceira rodada do primeiro turno. O time será dirigido por Roger, auxiliar do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele substituirá Marcelo Mabília, treinador da equipe Sub-20. Além disso, o time será reforçado por alguns jogadores da equipe principal.