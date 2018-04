'Reforçados', Real e Juventus jogam por vaga na final da Liga

Depois da vitória da Juventus sobre o Real Madrid por 2 a 1 na semana passada em Turim, as duas equipes voltarão a se enfrentar nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, na briga por um lugar na final da Liga dos Campeões, e poderão contar com jogadores importantes que vinham com problemas físicos.

O duelo entre o maior campeão espanhol e o maior campeão italiano se tornou um clássico na Europa, com um total de 20 finais disputadas no torneio continental e 12 títulos. Os dois se enfrentaram inclusive na decisão em 1998, com vitória do time madrilenho por 1 a 0 em Amsterdã.

A partida desta quarta promete fazer jus à tradição dos clubes, a começar pelo fato de que os donos da casa terão a obrigação de sair para o ataque para vencer por um 1 a 0 ou por uma vantagem ainda maior. Soma-se a isso o retorno de atletas importantes dos dois lados.

No Real Madrid, Carlo Ancelotti comandou o último treino antes do jogo nesta terça-feira e pôde contar com o meia Kroos, que sentiu dores no quadril no empate com o Valencia em 2 a 2 no último sábado, pelo Campeonato Espanhol, e com o atacante Benzema, que vem sendo desfalque desde a ida das quartas de final, contra o Atlético de Madrid, devido a uma entorse no joelho direito.

Ancelotti faz mistério, mas nos primeiros minutos da atividade, os únicos abertos à imprensa, o que se viu foram os dois atletas entre os titulares. Dessa forma, a única ausência será o meia Modric, com uma contusão também no joelho direito.

Além do desfalque do croata, o treinador italiano tem que se preocupar com a relação do goleiro Casillas com a torcida. Após ter levado o segundo gol, que no momento representava uma vitória dos visitantes por 2 a 0 no Bernabéu, Casillas vociferou e gesticulou em direção à arquibancada, de onde vinham vaias.

Para a Juventus, um empate em Madri representaria a volta à final da 'Champions' após 12 anos. Em 2003, a 'Velha Senhora' encarou o Milan em Manchester e perdeu nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.

Na tentativa de voltar à final, o time de Turim terá um reforço de peso, o meia Pogba. O francês não joga desde a vitória sobre o Borussia Dortmund, ainda nas oitavas da Liga, devido a uma lesão de grau 2 do bíceps femoral da coxa direita.

Pogba entrará em lugar de Sturaro, e essa provavelmente será a única troca de Massimiliano Allegri em relação à partida da semana passada, no Juventus Stadium. Parte da imprensa especulou um retorno ao esquema 3-5-2, o que, no entanto, não deverá acontecer.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID: Casillas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Kroos, Isco e James Rodríguez; Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema. Técnico: Carlo Ancelotti.

JUVENTUS: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini e Evra; Pirlo, Vidal, Marchisio e Pogba; Morata e Tévez. Técnico: Massimiliano Allegri.

ÁRBITRO: Jonas Eriksson (Suécia), auxiliado pelos compatriotas Mathias Klasenius e Daniel Wärnmark.

ESTÁDIO: Santiago Bernabéu, em Madri.

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).