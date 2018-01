Ariel Cabral faz primeiro treino tático no Cruzeiro

Apresentado oficialmente como mais novo reforço do Cruzeiro na última quarta-feira, Ariel Cabral fez nesta segunda, no Toca da Raposa II, o seu primeiro treino tático pelo seu novo clube. O meio-campista argentino participou de um coletivo que contou com a presença do jogadores que não foram titulares na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no último domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Atuando ao lado de jogadores da equipe sub-20 celeste, ele atuou mais pelo lado esquerdo do meio-campo na atividade que foi comandada pelo ex-atacante Deivid, auxiliar-técnico de Vanderlei Luxemburgo.

Já o time reserva cruzeirense foi escalado com Rafael; Mayke, Grolli, Bruno Rodrigo e Pará; Eurico, Charles, Marquinhos e De Arrascaeta; Willian e Leandro Damião. Entre eles, Marquinhos, Eurico e De Arrascaeta treinaram no campo depois de terem entrado no decorrer da partida diante dos palmeirenses. Já os titulares realizaram apenas um trabalho físico na academia.

A equipe que contou com a presença do reforço argentino foi formada com Elisson; Fabiano, Alex, Arthur e Daniel; Bruno Edgar, João Victor, Ariel Cabral e Marcos Vinícius; Gabriel Xavier e Latorre.

A atividade serviu de preparação para o duelo desta quinta-feira, contra o Joinville, às 21 horas, fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão.