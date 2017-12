Reforço, Richarlison marca em vitória do Flu em jogo-treino nos EUA

O atacante Richarlison, de apenas 18 anos, contratado junto ao América-MG, marcou gol logo em seu primeiro jogo-treino pelo Fluminense. O garoto foi o destaque da atividade entre os reservas do time tricolor (chamados de time sub-23) sobre a seleção norte-americana juvenil, por 2 a 0, em Bradenton, na Flórida, onde os cariocas realizam pré-temporada.

Diante da jovem equipe dos EUA, o técnico Eduardo Baptista escalou os garotos do seu elenco: Marcos Felipe; Higor Leite, Nogueira, Elivelton e Léo Pelé; Marlon Freitas, Douglas, Ayrton, Eduardo e Danielzinho; Richarlison.

O primeiro gol só saiu quando Felipe Amorim, de 25 anos, que também veio do América-MG, entrou em campo pelo Flu. Ele iniciou a jogada que terminou com Douglas marcando no rebote de chute de Richarlison.

Logo em seguida, o garoto fez também o segundo, aproveitando assistência exatamente de Amorim. O Fluminense ainda teve mais uma boa chance para marcar, com duas bolas na trave seguidas, primeiro com Felipe Amorim, depois, no rebote, com Richarlison.

SAÍDA

Após ficar de fora da viagem aos EUA, o lateral-esquerdo Igor Julião foi emprestado. O jogador de 21 anos, que jogou pelo ABC e pelo Macaé na Série B do ano passado, foi repassado para a Ferroviária, que vai disputar o Paulistão.