Reforço corintiano, Uendel diz que ficha ainda não caiu

SÃO PAULO - O Corinthians apresentou nesta sexta-feira seus dois primeiros reforços para a temporada 2014. O lateral-esquerdo Uendel tem 25 anos e veio da Ponte Preta, enquanto o zagueiro Wanderson está com 22 anos e surgiu no Sertãozinho.

A Ponte Preta vendeu 50% dos direitos econômicos de Uendel por cerca R$ 3 milhões ao Corinthians - um grupo de empresários detém os outros 50%. O lateral foi um dos destaques do time de Campinas no ano passado, quando chegou à final da Copa Sul-Americana, mas acabou rebaixada no Campeonato Brasileiro.

"Eu me sinto muito honrado de estar aqui, acho que só vai cair minha ficha na estreia", disse o lateral-esquerdo. Ele deve começar o Paulistão como titular do Corinthians - o primeiro jogo será no dia 19 de janeiro, contra a Portuguesa -, porque Fábio Santos ainda se recupera de uma lesão no púbis sofrida no final do ano passado. "Se o Mano optar por mim, vou fazer de tudo para corresponder", afirmou Uendel.

Já Wanderson, na verdade, seria um reforço para a temporada passada. Ele veio do Sertãozinho após a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2013. Foi contratado em outubro, mas precisou operar o joelho direito e sequer atuou com a camisa corintiana. "É um sonho para qualquer atleta defender o Corinthians, ainda mais para mim que estava disputando a Série A3 do Paulista", admitiu o zagueiro.

O diretor de futebol do clube, Roberto de Andrade, afirmou que na próxima semana o Corinthians deve anunciar as contratações do lateral-direito Fagner, que pertence ao Wolfsburg (Alemanha) e estava emprestado ao Vasco no ano passado, e do volante Bruno Henrique, que defendeu a Portuguesa em 2013. "Estamos conversando com os dois, ainda não está fechado. Mas as negociações devem ser concluídas na próxima semana", avisou o dirigente.