Reforço, Daniel festeja chance de jogar com 'estrelas' no São Paulo

Contratado como novo reforço do São Paulo depois de ter sido rejeitado pelo Palmeiras, que preferiu não esperar pelo tempo previsto de recuperação de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, o meia Daniel segue comemorando a oportunidade que ganhou do clube do Morumbi.

Ex-Botafogo, o jogador de apenas 20 anos assinou contrato para defender o time por três temporadas e agora não esconde a felicidade por poder atuar ao lado de um time cheio de grandes nomes.

"É motivo de orgulho e felicidade poder jogar ao lado de tantas estrelas do São Paulo", ressaltou o meio-campista, em declarações reproduzidas neste domingo à tarde pelo site oficial do São Paulo, para o qual também exibiu confiança de que irá trilhar uma trajetória de sucesso com a camisa do clube.

"É uma honra poder fazer parte deste elenco, e acredito que o time virá ainda mais forte na próxima temporada. A equipe já mostrou que tem qualidade e, por isso, quero ajudar com o meu futebol", projetou.

Novo reforço tricolor, Daniel chegou a acertar sua ida para o Palmeiras, mas acabou descartado após recomendação do departamento médico, que achou que a lesão no joelho sofrida em setembro demoraria para ser plenamente curada. O São Paulo, porém, apostou na contratação do atleta e confia na forte estrutura do seu REFFIS para recuperar rapidamente e deixá-lo à disposição do técnico Muricy Ramalho.

Ao lado de Rodrigo Caio, Lucão e Breno, que também estão lesionados, Daniel irá se apresentar no CT da Barra Funda em 5 de janeiro e iniciará o seu processo de recuperação antes mesmo da reapresentação do elenco, no dia 8.