Reforço do Chelsea, Salah, é eleito melhor do futebol suíço em 2013

LUCERNA - Recém-contratado pelo Chelsea, Mohamed Salah, que estava no Basel, foi eleito o melhor jogador do futebol suíço no ano passado, em premiação dada pela Liga de Futebol da Suíça. O meia egípcio também foi eleito o jogador favorito dos torcedores do país.

Salah não compareceu à cerimônia de premiação, após ter concluído a sua transferência para o Chelsea no último fim de semana. O meia egípcio foi representado na cerimônia pelo presidenta do Basel, Bernhard Heusler, que recebeu o troféu destinado ao jogador e prometeu "entregá-lo pessoalmente a Mohamed".

Salah, de 22 anos, assinou contrato até junho de 2019 com o Chelsea. Os clubes não informaram os detalhes financeiros da negociação, mas a imprensa inglesa informa que o time londrino vai desembolsar 11 milhões de libras (aproximadamente R$ 44 milhões).

Primeiro egípcio a ser contratado pelo Chelsea, Salah chega ao clube para repor a saída do meia espanhol Juan Mata, vendido ao Manchester United. Ele participou do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Londres, pela seleção do Egito, e estava no Basel desde 2012, ano em que também foi eleito o talento mais promissor do futebol do seu continente pela Confederação Africana de Futebol.

Salah acabou chamando a atenção do Chelsea, porém, principalmente por ter atuado com destaque contra o time inglês em dois recentes confrontos da Liga dos Campeões da Europa, nos quais o Basel venceu por 2 a 1 e 1 a 0, com o egípcio marcando um gol em cada partida.