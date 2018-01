Reforço do Flamengo opera o joelho O atacante paraguaio Cesar Ramirez, recém-contratado pelo Flamengo, foi operado na manhã desta sexta-feira, no Rio. Ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve ficar 3 semanas afastado do futebol. Conhecido como ?El Tigre?, Cesar Ramirez jogou apenas 1 partida pelo Flamengo, quando marcou um gol e ajudou na vitória sobre o São Caetano, no último sábado. Mas, no clássico de quarta-feira, contra o Fluminense, ele sofreu a contusão no joelho antes dos 10 minutos de partida. A cirurgia de 1 hora, nesta sexta-feira, foi realizada pela equipe do médico José Luiz Runco, do Flamengo e da seleção brasileira. O jogador de 29 anos deve deixar o hospital apenas no sábado, quando já começará o trabalho de fisioterapia.