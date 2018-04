Reforço do Málaga, Lugano comemora chance de jogar

MÁLAGA - Sem jogar desde abril, Lugano já havia deixado claro há um bom tempo que desejava sair do Paris Saint-Germain. Nesta quarta-feira, o objetivo foi conquistado, com a assinatura do contrato de empréstimo para o Málaga, até o fim da temporada. O jogador de 32 anos não vê a hora de poder jogar.

"Eu precisava deixar Paris porque os últimos meses foram complicados para mim. Eu precisava de novos desafios, de minutos em campo, para continuar ajudando a minha seleção. Eu precisava de uma equipe desse nível, uma das melhores do mundo", comentou Lugano, na sua chegada ao quinto colocado do Campeonato Espanhol.

A estreia não será ainda nesta quinta-feira, quando o Málaga recebe o Barcelona na briga por uma vaga nas semifinais da Copa do Rei precisando de uma vitória ou de um empate por um ou dois gols. Mas, no que depender dele, o primeiro jogo com a camisa azul e branca do Málaga não tardará.

"Fisicamente estou muito bem. Joguei algumas partidas amistosas em Paris e, apesar de me faltarem minutos em campo, não há outra forma que senão jogando", destacou ele, que já se sentiu à vontade de com o elenco. "É a primeira vez em 11 anos que entendo o idioma quando chego no clube. Já conhecia Julio Baptista, Sebá Fernández, Demichelis e Santa Cruz. Não terei tempo de adaptação, então tinha que estar adaptado antes de chegar."