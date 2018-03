Reforço do Marília pode adiar estréia Contratado para reforçar o Marília no Campeonato Brasileiro da Série B, o meia Juca, revelado pelo Internacional-RS, pode ter que adiar sua estréia com a camisa do time do interior paulista. Acontece que o jogador será julgado nesta terça-feira pela expulsão contra o Vasco da Gama quando ainda defendia o Criciúma pela Primeira Divisão do Brasileirão. Juca já está com toda a sua documentação regularizada e espera ser absolvido para poder enfrentar o Vila Nova no próximo sábado, às 17 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 12ª rodada da Série B. O Marília ocupa a terceira posição na tabela de classificação, com 19 pontos. À sua frente estão Botafogo e Palmeiras, com 21 e 20 pontos, respectivamente.