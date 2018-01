Reforço do Palmeiras, Guerra se despede da torcida do Atlético Nacional

O meia venezuelano Alejandro Guerra, eleito o melhor jogador da última edição da Copa Libertadores, divulgou uma emotiva mensagem de despedida dos torcedores do Atlético Nacional após acertar a sua transferência para o Palmeiras.

O "Lobo" Guerra, de 31 anos, assinou um contrato por três temporadas com o clube paulista após se destacar pelo time colombiano. Neste ano, se tornou o primeiro jogador venezuelano a fazer parte de um elenco campeão da Libertadores. O meia disputou 13 dos 14 jogos do Atlético Nacional no torneio e marcou três gols.

Na sua despedida, Guerra reservou palavras especiais de agradecimento para a torcida Los del Sur. "A todos que me apoiaram, que sei que foram muitos, a Los del Sur, por seu canto de venezuelano, foi realmente muito gratificante receber esse apoio de vocês, realmente me senti bem em todos os momentos", manifestou em um vídeo.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Isto é o futebol, um dia estamos aqui e no outro não", afirmou Guerra, que declarou ter sido difícil tomar a decisão de sair do Atlético Nacional. "Sou do verde, sou feliz", expressou.

Guerra estava no Atlético Nacional desde 2014 e é nome constante na seleção venezuelana, tendo sido convocado para as edições de 2007, de 2015 e do Centenário, realizada neste ano, da Copa América.

Além do venezuelano, o atual campeão brasileiro também já acertou as contratações dos meias Hyoran e Raphael Veiga e do atacante Keno para a próxima temporada, quando será dirigido por Eduardo Baptista.