Reforço do Palmeiras para lateral vem só para o Brasileiro O diretor de futebol do Palmeiras, Savério Orlandi, admitiu nesta quinta-feira que o clube tentou a contratação de um lateral-direito para o lugar de Paulo Baier, que rescindiu seu contrato na semana passada. ?Mas não conseguimos e, como esta sexta-feira é o último dia para a inscrição no Paulista, creio que o reforço virá só para o Brasileiro.? Orlandi não quis revelar o nome do lateral sondado pelo Palmeiras. Sabe-se apenas que ele atua no Brasil, já que a janela de transferências internacionais está fechada desde 31 de janeiro. ?Na nossa avaliação, o time já é bom. Mas é claro que traremos reforços para o Brasileiro?, disse Orlandi. Sem Paulo Baier, o volante Wendel tem sido improvisado por Caio Júnior na lateral direita. Amaral, o outro jogador da posição, está em fase final de recuperação de uma lesão muscular e, por isso, não deve enfrentar o Corinthians, domingo, no Morumbi. Política Presidente do Palmeiras por 12 anos (92 a 2004), Mustafá Contursi confirmou na noite de quarta-feira, em reunião da chapa de oposição, que não concorrerá à presidência do Conselho Deliberativo, no próximo dia 19. Mustafá, que ocupou esse cargo nos últimos dois anos, disse a seus partidários o que já havia revelado em entrevista ao Portal Estadão, há três semanas: prefere ficar apenas como membro nato do Conselho de Orientação Fiscal (COF), sem mais concorrer aos cargos executivos do clube. O candidato da oposição será Cláudio Mezzarani, atual vice de Mustafá. O homem destacado pela chapa da situação é Seraphim Del Grande, ex-vice-presidente do clube no início da era Mustafá, nos anos 90.