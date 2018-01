Reforço do São Paulo é gestor financeiro e se compara a Lugano

O zagueiro Luiz Eduardo, de 28 anos, foi apresentado nesta terça-feira pelo São Paulo e apesar da desconfiança da torcida por ter vindo de um time da Série D, mostrou ter um diferencial no currículo. O jogador, que vai vestir a camisa 26, contou ter feito curso de gestão financeira, disse que investe na bolsa de valores e ainda deu dicas de investimentos durante a primeira entrevista coletiva no novo clube.

O defensor veio do São Caetano e chega para suprir a saída de Dória. O técnico Juan Carlos Osorio queria um zagueiro canhoto e a diretoria buscou no clube do ABC Paulista um jogador com essa característica. Outro diferencial de Luiz Eduardo é a afinidade com a economia. "Sempre gostei muito de ler sobre bolsa de valores e ações. Acabou aparecendo uma oportunidade de um amigo que me convidou para fazer curso de gestão financeira na minha cidade, Uberlândia", contou.

Durante a entrevista o jogador mostrou conhecimento para falar de economia. "A taxa Selic está muito alta e é arriscada investir na bolsa. Quem tem dinheiro, deveria deixar imóvel de lado e investir em LCI e LCA", disse. Desde que fez o curso, é o jogador quem cuida da própria carreira, sem ter vínculo com nenhum empresário. Fora o São Caetano, ele passou também pelo Atlético-MG, XV de Piracicaba e futebol chinês.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No São Caetano, Luiz Eduardo contou que aconselhava os colegas a investir o dinheiro para ter uma tranquilidade financeira após a aposentadoria e ainda brincou ao ser perguntado se o São Paulo fez um bom negócio em apostar nele. "Fez, sim. O clube não tem nada a perder e ainda tem uma porcentagem boa do meu passe (50% dos direitos econômicos). Posso demonstrar o meu futebol, ser vendido e tirar a desconfiança de muita gente", comentou.

O contrato dele é válido somente até dezembro. Luiz Eduardo disse ter feito essa escolha para poder provar que tem condições de continuar no clube e ter o vínculo renovado. O defensor começou a treinar com o time na última sexta-feira e a chegada dele coincidiu com a revelação do presidente Carlos Miguel Aidar de que na busca por um zagueiro canhoto, a diretoria recusou a chance de contratar o uruguaio Diego Lugano.

A escolha motivou críticas da torcida nas redes sociais e o reforço disse compreender a insatisfação. "O Lugano teve a sua história no São Paulo, conseguiu títulos, sou fã dele, é um grande atleta. Mas chegou no São Paulo no anonimato também, do mesmo jeito que eu estou chegando. Quem sabe posso me tornar ídolo do clube também", comparou.