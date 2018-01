Reforço do São Paulo descarta apelido 'Neymar do Nordeste'

O atacante Rogério foi apresentado oficialmente como novo reforço do São Paulo nesta sexta-feira. O jogador, que estava no Vitória, deve estrear neste sábado, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Carlos Osorio tem vários desfalques para a partida, entre eles, Luis Fabiano (contundido) e Alexandre Pato (suspenso pelo terceiro cartão amarelo).

Durante a entrevista coletiva, o atacante evitou comparações e afirmou que prefere não ser chamado de "Neymar do Nordeste", apelido que recebeu quando atuou pelo Náutico. A principal semelhança era o cabelo no estilo moicano, que o atacante do Barcelona não usa mais. "Pelo lado do marketing, é bom (usar o nome do Neymar). Mas eu tenho de seguir meu nome, procurar meu espaço no São Paulo. Meu nome é Rogério", afirmou o reforço.

Rogério não atende totalmente as características ideais pedidas por Osorio, que queria um "Luis Fabiano mais jovem", ou seja, alguém forte no jogo aéreo e com grande presença de área. "Sou um jogador rápido, gosto de jogar pelas beiradas, independente do lado. Tenho que treinar forte para quando o Osorio precisar eu possa entrar e dar conta do recado", disse o atacante.