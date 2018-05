Reforço do São Paulo promete empenho na Copa Libertadores

Um dos reforços do São Paulo para 2010, o zagueiro André Luís disse estar ansioso para disputar a Copa Libertadores. O jogador, de 30 anos, prometeu "pegada forte" e "espírito guerreiro" na defesa do time do Morumbi.

"A expectativa é muito grande. O São Paulo é um clube de tradição, vencedor, marcado por títulos importantes. Espero por mais conquistas, principalmente a da Libertadores, que é o principal objetivo do ano", avisou o zagueiro, que disse ter as qualidades necessárias para se destacar na competição.

"Sou um jogador de chegada, pegada forte, espírito guerreiro. Esse é o meu estilo, como o da Libertadores", garantiu o atleta, que defendeu as cores do Barueri no Campeonato Brasileiro deste ano.

Em relação a defesa do São Paulo, André Luís demonstrou conhecer o estilo dos seus novos companheiros. "Só tenho elogios a eles. É uma grande defesa, com excelentes jogadores, que acompanho há algum tempo. O que posso fazer é trabalhar bastante para ajudá-los, assim como sei vão me ajudar muito também".

"Pode ter certeza que se depender de mim é firmeza total na defesa. É colocar objetivos na cabeça e trabalhar muito no dia a dia. Essa parceria tem tudo para dar certo", prometeu o defensor.