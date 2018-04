Reforço do time B, Marlon participa do 1º treino do elenco principal do Barcelona

Reforço para o time B do Barcelona, o zagueiro Marlon reforçou nesta quarta-feira o primeiro treinamento da equipe principal após o período de férias, já visando a temporada 2016/2017, e que foi "esvaziado", pela presença de apenas nove jogadores do elenco principal.

Até por isso, Marlon foi chamado para participar da atividade, assim como outros 12 jogadores do time B. O zagueiro brasileiro foi emprestado pelo Fluminense para a equipe B do time catalão até o fim da temporada, com a possibilidade de aquisição em definitivo ao fim do acordo, já com o valor dos direitos econômicos estipulado no contrato.

Nesta quarta, então, ele treinou ao lado de nove jogadores do grupo dirigido por Luis Enrique. Foram eles: Luis Suárez, Aleix Vidal, Mathieu, Denis Suárez, Adriano, Masip, Sergi Roberto, Munir e Samper.

Vários outros jogadores do grupo do Barcelona ainda estão em férias por terem participado de torneios com suas seleções, caso do atacante Lionel Messi, que disputou a Copa América Centenário pela seleção da Argentina. Já Neymar e Rafinha Alcantara só vão se juntar ao grupo após a participação no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio.

O Barcelona tem quatro amistosos agendados para a sua pré-temporada. O time catalão vai encarar o Celtic em 30 de julho, em Dublin, o Celtic, em 3 de agosto, e o Liverpool no dia 6, em Wembley, todos válidos pela International Champions Cup. Depois, no dia 10, encara a Sampdoria, no Camp Nou, pelo Troféu Joan Gamper.