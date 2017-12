Reforço do União pode ficar 1 ano inativo Não bastasse a péssima campanha realizada no Campeonato Brasileiro da Série B, onde ocupa a lanterna, com apenas oito pontos em 15 jogos, o União São João sofreu mais um revés nesta terça-feira. O volante Tininho, contratado junto ao Chapecoense, sofreu uma contusão no joelho e, se constatada a lesão, poderá ficar até um ano fora dos gramados. Há algumas rodadas outro jogador contratado junto ao time catarinense sofreu uma contusão em sua estréia. O atacante Fábio Azevedo fraturou o nariz na vitória diante do Vila Nova em partida válida pela 13ª rodada. O atacante Osmar também sofreu uma lesão na coxa e ficou fora de três jogos (Mogi Mirim, Vila Nova e Joinville). Independente dos novos problemas, o técnico Roberto Cavalo espera pela reabilitação no próximo sábado diante do Gama, penúltimo colocado na competição. "Temos que fazer lição de casa. Não podemos vacilar, pois a hora de começarmos a vencer é agora", disse o treinador, que terá as voltas do zagueiro Rildo, o lateral Diguinho e do meia Viton, todos voltando de suspensão.