Reforço gremista, Rodríguez faz 1.º treino no campo

O jogador de 22 anos foi contratado junto ao Wanderers, de Montevidéu, e chegou inicialmente como opção de banco da equipe que conta hoje com os meias Elano e Zé Roberto como titulares absolutos. Considerado uma promessa no Uruguai, o atleta tem passagens pelas seleções de base do país e até desembarcar no Grêmio só havia atuado no futebol uruguaio.

Maxi Rodríguez assinou um contrato de quatro anos com o clube gaúcho e, antes de o Grêmio ser eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores, estava nos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo para as próximas fases da competição.

Na manhã desta quarta-feira, os jogadores gremistas realizaram um circuito físico específico comandado pelo preparador Antônio Mello e foram observados de perto por Luxemburgo. A atividade serviu de preparação para o confronto do próximo domingo, contra o Santos, às 16h20, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O time gaúcho só fará o seu jogo da segunda rodada do Brasileirão no próximo dia 9 de junho, fora de casa, contra o Atlético-MG, que conseguiu adiar o duelo com os gremistas pelo fato de que nesta quinta-feira jogará pela Copa Libertadores diante do Tijuana, em Belo Horizonte.