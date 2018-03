Reforço mais caro do ano, Mateus Vital já se sente em casa no Corinthians

O Corinthians terá um time misto para encarar o Botafogo-SP, domingo, às 17h, em Ribeirão Preto e uma das novidades é a presença do meia Mateus Vital, reforço mais caro contratado pelo clube na temporada. O jogador, que é carioca, garante que já está ambientado ao time e que tem noção do que representa atuar no time alvinegro.

"Já (entendeu o Corinthians). É um time que tem jeito muito aguerrido de se jogar. A torcida gosta de jogadores aguerridos, que entram em campo para mostrar vontade. Esse é meu jeito e bem a cara do Corinthians", disse o meia, que custou ao clube R$ 8 milhões no início do ano, quando foi contratado do Vasco.

O garoto de 19 anos admite que o fato de ter sido o reforço mais caro é algo que lhe dá mais pressão, mas ele leva a situação de uma forma bem confortável. "É uma responsabilidade, não só de chegar como a contratação mais cara, mas também de vestir a camisa do Corinthians. Para mim é uma responsabilidade muito grande vestir essa camisa", comentou.

O técnico Fábio Carille deve definir o time no treino deste sábado, mas a tendência é que o time vá a campo com Cássio; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Romero, Mateus Vital e Rodriguinho; Lucca.