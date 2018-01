Reforço não entusiasma Luxemburgo O volante Claudinei será apresentado amanhã, na Toca da Raposa II, como o novo reforço do Cruzeiro para a temporada 2003. O clube celeste ganhou a disputa com o rival Atlético-MG e conseguiu concretizar a contratação do jogador, de 24 anos, que pertence ao América-MG. Claudinei irá assinar contrato até dezembro. Em troca, o América receberá, por empréstimo de um ano, o volante Leandro, o lateral-esquerdo Rondinelli e o atacante Leonardo. A chegada do volante, contudo, não chegou a entusiasmar o técnico Vanderlei Luxemburgo. Pelo contrário, antes da partida de ontem contra o Nacional, em Uberaba, o treinador procurou deixar claro de que não se tratava de uma indicação sua. "A indicação minha não foi o Claudinei. Essa contratação é da diretoria do Cruzeiro". O jogador, cuja carreira é marcada por episódios de indisciplina, reagiu nesta segunda-feira à declaração de Luxemburgo. "Vou provar para ele que posso jogar em qualquer equipe do Brasil e, principalmente, que posso ser titular do Cruzeiro". O clube mineiro decidiu adiar a apresentação do jogador, para que o ex-presidente Zezé Perrella, responsável pela contratação de Claudinei, e atual homem forte do Departamento de Futebol, possa estar presente na Toca da Raposa.